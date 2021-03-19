因美麗灣仲裁案停擺近5年的「杉原海水浴場」，台東縣政府訂定的管理辦法已出爐，原 擬於每年4月1日開放，但因無管理維護的廠商投標，相關設施也尚未周全，縣府表示，希望趕在暑假來臨前重新開放，讓民眾在夏天有安全的戲水場所。

「杉原海水浴場」於1987年啟用，每年夏天都人山人海，是台東唯一的海水浴場，縣府2004年BOT給業者蓋美麗灣渡假材，但因環評問題進入仲裁，在訴訟過程中，美麗灣業者還有管理維護，但是到了2016年即完全停擺，迄今近5年。

去年10月24日解約仲裁結果出爐，縣府應支付6.29億元買回建築物所有權與使用權，包括海水浴場，縣長饒慶鈴也允諾，會將海水浴場重回民眾使用，並朝公有海水浴場方向規畫。

台東縣政府觀光及交通發展處表示，杉原海水浴場相關管理辦法已公告，但是管理維護及 救生員人力的第1次招標，沒有廠商投標，沖洗等設備也都尚未完成，最快希望在趕在暑假前重新開放，爾後開放時間為每年4月1日到9月30日止。

除了開放游泳，也開放非機械力器具如潛水、獨木舟、立式划槳、衝浪、風浪板及風箏衝浪等水上活動，開放管制範圍面積約100x100平方公尺，預計配置6到8位救生員。

縣議員黃治維表示，重啟杉水海水浴場，還給台東民眾親水海域，許多人都很期待，更希望台東的孩子透過海域開放，學會求生或自我保護的能力，但是台東開放式水域的救生員人力不足，是縣府要面對的困境，建議縣府自聘救生員，也許較容易解套。

(中時 )