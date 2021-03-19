八里汙水廠傳出交接卡關情事，營建署今天表示，考量維護新北市民權益及整體系統安全，新北市政府應依期程辦理八里汙水處理廠移交接管，不應使點而不交的情事發生，並依行政院決議，本於法定權責儘速辦理實質接管事宜。對於新北反映經費補助問題，營建署已訂定經費補助依據，請新北市儘速啟動接管。

營建署表示，因新北市汙水處理量占處理總量的75.4％，已超越台北市，因此台北市提出淡水河系汙水下水道系統及八里汙水處理廠移交至新北市接管，經營建署協調且新北市表達接管意願後，2017年7月已獲行政院同意，即開始辦理移交接管工作。

營建署說，移交接管作業因雙北對於員額與改善經費等看法有出入，始終未能推展進度，經行政院及營建署協調後，行政院於去年8月已同意協助增補38名員額予新北市，但新北市截至目前為止僅晉用2名，為避免接管工作延宕，請新北市政府加速人員晉用作業。

營建署並指出，依行政院於今年1月11日召開的移交接管協調會議，也已釐清既有設備汰舊更新因屬維護管理經費，可依前述管理委員會平台，由北北基3市依該設施所在地及收集水量比例共同編列預算支應；另系統性缺失改善或功能提升經費問題，內政部已依會議裁示修正補助要點，新北市政府可依規定提案申請補助，請新北市政府儘速提出。

營建署表示，目前汙水收集系統位於新北市轄內相關設施，雙北市皆已確認完成設施及文件方面點交，僅餘新北市點頭同意即可接管；八里汙水處理廠目前則尚未進場啟動清點程序。營建署呼籲，考量維護新北市民權益及整體系統安全，新北市政府應依期程辦理八里汙水處理廠移交接管，不應使點而不交的情事發生，並依行政院決議，本於法定權責儘速辦理實質接管事宜。

(中時 )