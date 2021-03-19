維勝鋼鐵與德商達德能源（wpd）宣布合組「綠能聯盟」，延續雙方於離岸風力發電國產化的成果，此次簽署合作備忘錄，推動於維勝鋼鐵廠房建置太陽光電，以響應政府環境永續發展的政策，善盡企業社會責任，未來將於維勝鋼鐵屏東廠、台南廠設置屋頂型太陽光電發電系統，投資金額高達新台幣五億元，總設置容量預計高達4.6MW，等同供應1,300戶家庭用電。其中屏東廠區建置完成後將成為屏東縣民營企業中規模最大之單一屋頂型太陽能發電案場。

維勝鋼鐵與德商達德能源的聯盟，亦呼應了風電外商與在地企業合作的趨勢。政府過去幾年從「5+2產業創新計畫」，到「六大核心戰略產業」，綠能產業皆位在最關鍵的位置。在政府領軍延攬外商進駐下，在地企業亦陸續成為綠能國家隊。維勝鋼鐵與達德能源的合作緣由，起因於中鼎集團俊鼎公司承包達德能源雲林離岸風場水下基礎轉階段的製造，而維勝則為俊鼎加工商，因而帶動此供應鏈之組成。由風電引領，雙方將合作延伸至此次太陽能光電系統之建置，即將簽署的綠能合作案，亦是在此趨勢下而成的策略聯盟。而在建置過程中，也強調「只種樹、不砍樹」，落實綠能與環境共存的精神。

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