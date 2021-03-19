大山19日董事會承認2020年財報，EPS攀升至2.67元，改寫史上新高，董事會也決議6月21日召開股東會。大山轉投資昕邑建設去年推首樁「鳥語花香」住宅建案已完銷，三月起陸續交屋，預計第二季認列營收及獲利，加上台商回流帶動電纜需求增溫，對今年營運審慎樂觀。

大山2020年合併營收31.66億元，年增0.59％，營業毛利5.43億元、營業利益4.03億元、稅前淨利4.14億元，本期淨利3.29億元，年成長34.8％，EPS從去年2.18元攀升至2.67元，改寫歷史新高。

大山表示，大山因民間投資熱絡、台電綠能電網的推動以及產品組合的更新推升去年營運表現。大山配合國家政策、爭取台電綠能電網商機，廠區2013年起陸續增設太陽能發電，積極與太陽能系統廠商洽談合作發展事宜。

大山指出，大山2016年百分百持股昕邑建設，去年九月推出第一個「鳥語花香」住宅建案採先建後售，不到3個月已完銷，總銷金額6.5億元，目前陸續交屋，預計第二季認列營收。後續評估房地產市場供需狀況及營建成本，視時機，繼續推出新建案。大山位於台中高鐵特區持有約2,000坪土地待開發，也會持續獵地中。

此外，大山2020年斥資4億多元，購入桃園中壢工業區廠房作為北區營業所。台灣北區為經濟重鎮，建設案量大，加上政府政策獎勵之都更、危老案子越來越多，電力、通訊線纜需求湧現。營業所啟用後將帶動營收增加、也可有效降低產品運輸成本，預計最快今年第四季開始貢獻公司營收。

大山指出，疫情造成營運充滿不確定性，然而民間投資活絡、台電七輸電網、綠能、都更、危老商機持續，另北區營業所啟用，以及昕邑建設「鳥語花香」一案認列獲利，近期銅價持續攀升，大山對今年整體營運審慎樂觀。

(工商 )