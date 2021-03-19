房地產代銷天王海悅國際（2348）今（19）日召開董事會，通過2020年財報和股利政策，由於去年大豐收，使得營收、獲利雙雙創下史上新高，EPS衝上15.1元，董事會決議霸氣配發股利，每股發放現金達7元、股票1元，也刷新史上最大手筆紀錄。依今天收盤價117.5元計，現金殖利率達5.96％。

海悅國際今天董事會通過去年財報，受惠房市在疫情中表現亮眼，房地產代銷案紛紛開出紅盤，使得業績成長強勁，2020年合併營收37.48億元、營業淨利16.35億元、稅後淨利13.88億元，年增率分別為116.13％、183.11％與145.58％，每股稅後盈餘（EPS）達15.1元，營收、獲利再創歷史新高。

海悅表示，在轉投資佈局方面，去年也獲利穩健，2020年採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額1.04億元。

另外海悅也召開董事會，通過2020年度盈餘分配案，擬配發現金股利7元、股票股利1元；也通過辦理現金增資發行甲種特別股，發行總額上限12億元。

展望今年，海悅表示，將持續深耕全台代銷市場，全台合計在手建案總銷金額逾千億元。二、轉投資收益穩健，股利金額貢獻業外投資收益，厚植營運。三、強化與建商的合作模式。三大營運策略發揮綜效，營運持盈保泰。

(工商 )