美國債息抽高，外圍疫情引憂慮，加上中美高層首場會談火藥味濃，港股19日午後賣壓一度驟增，收市失守29,000點，終止四連升。

恒指開盤跌247點，報29,158點，跌幅曾縮至134點，見29,271點全日高，但賣壓再現，大盤跌幅擴大，更跌穿兩萬九關，中午挫454點。午後曾跌668點，低見28,737點，全數蒸發四連升累積的666點升幅，尾盤跌幅收窄。恒指收市跌414點或1.4％，報28,990點，富時指數換馬下，收市競價時段成交大增，令全日成交急增至2,061.62億港元。

國企指數收11,283點，跌186點或1.63％；恒生科指收報8,551點，跌125點或1.4％。

騰訊挫近2％報628港元，成交居首達141.79億港元。成交第二大是阿里巴巴，收市升0.4％報234.6港元。

李氏家族變相增持，長實急升7.2％報50.45港元，為表現最好藍籌。銀娛挫6.3％，為表現最差藍籌。

(工商 )