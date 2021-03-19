現代人的消費習慣已經慢慢地在改變，消費者不僅講求商品品質，服務及體驗也成為重點之一，因此近年LG也在台開展了體驗店型之餘，今（19日）更宣布位於桃園的全台最大品牌旗艦店也正式開幕，更攜手宏碁集團旗下展碁國際合作，打造了全台首間超越韓國總部規格尊榮展售空間，讓台灣消費者能夠實際體驗智慧家電的居家情境購物體驗。

LG 桃園品牌旗艦店的1樓，就有展示了LG的影音視聽設備。（LG提供）

此次「LG 桃園品牌旗艦店」就以全方位的情境產品體驗，串聯 LG ThinQ 智慧家庭聯網技術，台灣 LG電子董事長宋益煥就表示，品牌秉持「Innovation for a better life」的品牌宗旨與深耕台灣的承諾，「此次在桃園開展的旗艦店，誓讓桃園在地消費者體驗最創新的產品與最貼心的服務，享受智慧科技帶來美好家居生活，同時響應桃園市政府投資友善政策，希望能將進一步活絡商圈發展動能，也盼能與展碁國際及桃園市政府為打造智慧城市盡心，促進在地機能共創商圈共榮。」，而展碁國際總經理林佳璋亦提到，期待透過展碁國際本身具有的服務優勢，再結合 LG 創新的智慧家電商品，能夠一次滿足桃園在地消費者從諮詢、購買、維修、物流等完善服務。

全新的LG 桃園品牌旗艦店座落於桃園四大重劃區中心樞紐，全店佔地面積超過200坪，店中以明亮且寬敞空間，以及木質搭配純白色調去營造優雅高質感的體驗氛圍，去完整規劃「AIoT 智慧家電情境體驗區」、「全方位衣物護理專區」、「空氣對策解決專區」、「過敏原剋星居家清潔區」、「智慧廚電專區」、「服務諮詢專區」，還有全台唯一完整陳列全系列LG SIGNATURE頂級家電的「LG Signature 專區」，以貼近消費者生活使用情境的配置，呼應「Life’s Good」的品牌願景；同時也由展碁國際專業的服務團隊，結合各產品功能、消費者需求與服務反饋等各面向，提供從諮詢、銷售、居家顧問到產品售後的高品質服務，讓消費者能夠從產品到服務都能享受到更佳的感受。

現開幕期間LG也推出了「LG 桃園 OPEN，展碁幸福開門」限定優惠活動，凡消費滿2萬元，即可抽幸福紅包袋，限量1000包，內容包含55型LG OLED 4K物聯網電視、LG Styler蒸氣電子衣櫥、LG 免曬衣乾衣機等多項大獎，總價值超過250萬元，另凡消費滿5萬元，加碼再送LG PuriCare口罩型空氣清淨機、LG Tone Free 真無線藍牙耳機等限量好禮。

LG 桃園品牌旗艦店的廚電展示區以明亮溫馨的開放式廚房，全台首次獨家呈現的中島空間，未來將提供各式異業交流或是智慧家電體驗課程。（LG提供）

LG桃園品牌旗艦店更是全台唯一完整陳列全系列LG SIGNATURE頂級家電，完美體現LG SIGNATURE藝術啟發技術，科技成就藝術的相輔相成的極致家電工藝。（LG提供）

(中時 )