台中市霧峰區30歲徐姓男子18日清晨，突然傳簡訊給妹妹說想輕生，警方獲報後運用車行系統與手機定位系統，發現徐男在永隆7街與永隆路一帶，從警20多年的資深警員施銘展，經驗判斷徐可能開車前往「摩鐵」輕生，火速趕抵現場，將意識模糊的徐男送醫，挽回性命。

國光派出所指出，員警當時在汽車旅館找到特徵相符的徐男，該男意識已有些恍惚且其房內又散落著為數不少的不明藥物，警方當機立斷協助將徐男送大里仁愛醫院急救，並聯絡徐的家屬抵達醫院，幸好就醫治療後，脫離危險，目前留院觀察。

警方由報案人徐女口中得知其哥哥因家人與女友之間及感情問題，18日清晨6點多，傳輕生念頭的訊息給她，徐女聯繫不上哥哥且到其住處發現其駕駛的汽車也不在家，情急之下向警方報案請求幫助，警方立即緊急協尋，皇天不負苦心人，成功找到輕生尋短的徐男。

霧峰分局長陳家銘呼籲，家屬間有糾紛應多溝通，或請家人朋友居中圓滿協調，使用自殺此種極端的方式無法解決問題，僅徒留給家人無比遺憾及傷痛，請珍惜生命，自殺並無法解決所有事情，反而造成對自己家人、朋友的傷害，若生活遭逢困境，建議尋求管道協助。

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