許多青少年因為家庭、交友不慎等因素，導致學生中輟案件頻傳，高雄地區國中小學生在上個學年共有335位中輟生，雖然成功輔導300人復學，但學生再輟比例仍然高居不下，共有177人復學後再輟，比例高達52.83％，再輟率位居六都之亞，僅次於新北市的53.95％。

近年來高雄中輟學生人數高居不下，雖然在教育局與校方的介入輔導後，有高達9成的中輟生願意復學回歸校園，並開辦技藝教育課程及專班，或設立資源式中途班，設計彈性多元活潑課程，增進中輟復學生學習成就，提高他們的學習興趣，但由於中輟生學習狀況相對不穩定，有些學生因為網路沉迷、交友不慎以及家庭問題等因素，選擇逃避學習而再度輟學。

而高雄學生再輟比率相對高，108學年度輟學人數共有335人，而再輟人數超過半數，合計177人，整個學年度再輟比例高達52.83％，僅微幅小贏新北市的53.95％，而再輟率最低的是台北的33.67％，接續則是桃園39.2％、台南39.27％、台中41.45％。

高市府教育局表示，在教育部規定返校即應辦理復學通報的原則之下，高雄市積極推動輔導學生復學的各項策略。不過，造成學生中輟的原因往往複雜且多元，許多為家庭功能不彰或社會環境拉力等因素造成，這些學生也常常因此有時輟時學的情形發生，當側重學生復學及通報工作以提升復學率的同時，恐也隨之使再輟率的比例較高。

教育局指出，為了協助復學學生避免再次中輟，高市府積極協助經濟弱勢兒少安心上學，強化家庭親職教育，提升家長教養知能，並提供家長支持性服務，發展多元化的學習場域，以提升學生持續學習動力，整合高雄的中輟學生預防及復學輔導網絡合作相關資源，以提升學校落實中輟學生追蹤及復學輔導，避免時輟時學的情形發生，而造成再輟率的比例提高。

(中時 )