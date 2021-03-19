台灣自有品牌過濾大廠旭然國際（4556）去年合併營收5.09億元，稅後淨利2,079萬元，換算每股稅後盈餘0.50元，旭然19日召開董事會通過去年財報，並決議配發每股現金股息0.45元，股利配發率達90％。

中美晶去年EPS 10.82元 創新高
江興鍛去年EPS 3.05元 每股配1.8元現金股利

(工商 )

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