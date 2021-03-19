旭然去年EPS0.50元 每股擬配發0.45元現金股 18:022021/03/19 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣自有品牌過濾大廠旭然國際（4556）去年合併營收5.09億元，稅後淨利2,079萬元，換算每股稅後盈餘0.50元，旭然19日召開董事會通過去年財報，並決議配發每股現金股息0.45元，股利配發率達90％。 中美晶去年EPS 10.82元 創新高 江興鍛去年EPS 3.05元 每股配1.8元現金股利 (工商 ) #旭然 #每股 #EPS #擬配發 #元現金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雅茗-KY 2020年EPS1.09元 配現金股利0.5元 15:122021/03/19 財經 欣泰、新海去年EPS逾2元 傲視油電燃汽族群 18:092021/03/19 財經 聯成去年轉盈 EPS 1.62元 04:102021/03/19 證券．權證 全新 2.59元現金股利 04:102021/03/19 證券．權證 《通信網路》全新去年每股盈餘2.88元 Q1淡季很旺 08:352021/03/19 財經 和益配發現金股息1.2元 殖利率7.89％ 18:542021/03/19 財經 矽創去年大賺逾1股本 配息7.5元 04:102021/03/19 證券．權證 東台精機去年每股虧損1.36元 不配發股利 12:112021/03/19 財經 海悅國際2020年大豐收 營收獲利創雙新高 EPS衝15.1元 17:502021/03/19 財經 《半導體》捷敏去年獲利登次高 擬配息4.5元、殖息率近5.21％ 10:342021/03/19 財經 敦吉擬配3.3元股利 歷年新高 14:582021/03/19 財經 財經熱門新聞 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 富時季調盤後生效 防爆量甩尾 - 日報 吃掉台灣？曾放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 上市櫃去年獲利、股息 拚雙新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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