迴轉壽司店「壽司郎」推出鮭魚免費吃活動，活動3天引爆年輕人改名「鮭魚」之亂，雲林縣今（19日）有2人改回原姓名。斗六戶政事務所主任林瑞隆說，「現在社會價值都不一樣了，只能默默接受」。

雲林縣府民政處統計，設籍雲林縣改名鮭魚的有11人，在雲林縣改名的有4個，今天上午11點、12點分別有水林2名「鮭魚」民眾，到北港戶政改回原名，其中一個是「黃金頂級帕瑪森起司紅燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」。

斗六戶政事務所主任林瑞隆表示，18日下午5點多快下班時，一名21歲年輕人衝進來說要改名鮭魚，他稱呼該男子「弟弟」，好意轉告他活動已最後一天，改完也晚上6點了，衝去北部吃也來不及，要不然不要改名，他請他吃鮭魚。

林瑞隆說，他真心打算出3000元，但講那些話也很怕對方生氣，不過改名的男子沒回答，只是講手機，可能有跟朋友打賭。

林瑞隆表示，以前只有2次改名機會，後來因為太多人改不回來，立法院修法改為3次，這次鮭魚之亂後，不知道立法院會不會再修為4次。他感嘆，社會價值都不一樣了，網路流行就掀起跟風，包括使用社會資源。

根據法令規定，台灣人目前終生可改3次名字，只有下列情事不得申請改姓名，一、經通緝或羈押、二受宣告強制工作之裁判確定、三受有期徒刑以上刑之判決確定。20歲以下改名須有父母陪同，可改一次。滿20歲的成人可自由決定，總次數以3次為限。

壽司郎引起的改名鮭魚之亂甫落幕，台灣鯛生態創意園區再推出限時3月20日、21日名字有「鮭魚」2字者憑身分證直接送一整條鮭魚，限量100尾。

(中時 )