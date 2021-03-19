國道公路警察局分享網友貼文。（翻攝自臉書）

壽司餐廳「壽司郎」推出名字有「鮭魚」可享免費活動，引爆改名「鮭魚之亂」，此現象讓命理師提出警告，「鮭魚」2字是28劃，除會影響夫妻感情，也要預防意外血光及交通事故；果不其然，國道公路警察隊今（19）日下午分享一則女網友貼文「老公剛剛下班被鮭魚撞了」，藉此宣導只改身分證，其他證件未跟著變更，影響層面非常大，會影響到就醫、保險等等後續的處理，呼籲大家要謹慎考慮。

網友見到PO文笑翻，紛紛留言「改名鮭魚省了餐費卻花了更多」、「鮭魚迴遊要讓」、「鮭心似箭、鮭去來兮、同鮭於盡」。

據了解，昨晚6時許，肇事的36歲「鮭魚」駕駛小貨車從環北出發要回家，行經國道1號汐五高架南向27公里三重路段，因前方車流回堵走走停停，因剎車不及撞上前方39歲陳姓男子駕駛的Volvo休旅車，所幸雙方都有繫妥安全帶，「鮭魚」右腳輕微擦挫傷，陳姓駕駛則無大礙。

(中時 )