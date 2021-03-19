弘道老人福利基金會「2021爺奶Color Walk-活力向前走」【臺北場】健走活動， 5月22日將於台北市大佳河濱公園辦理，全程總長5公里，邀請民眾與爺奶到現場挑戰，許多報名參加者紛紛詢問是否能延長報名，讓他們能夠有時間邀請更多親友參加，因此也決定將報名延後至3/25(四)，歡迎更多的爺奶用勇腳走出健康與活力。

已經辦理第八年的健走活動，總共號召了共20,253名民眾參與，其中不乏有90歲以上的長輩參加，去年更有69位90歲長輩參加，其中最年長參與者102歲的黃立全爺爺，也來電向社工表示今年也表示絕對不缺席弘道的健走活動，邀請大家一起用雙腳走到120歲。

●外籍看護成為好朋友 助失能長輩走出社區公園 挑戰健走5K

今年，80歲的陳純奶奶，幾年前因為身體退化，走路不穩跌倒後，讓照顧自己這件事開始變的困難，身旁的家庭外籍看護yuni已經照顧陳奶奶2年多，平時兩人會到家中附近的公園參加社區外展活動，固定的運動，讓陳奶奶的走路步伐也變得更為穩定，但她還是無法走太遠，好勝心強的陳奶奶總是逼著自己多走路，因為只有多運動，才能讓身體更健康。

弘道老人福利基金會提供-健走大使任爸、陳純奶奶及一日孫子，對完成健走活動相當有幫助。(圖/弘道基金會提供)

弘道西松日間照顧中心每周的社區外展活動，是陳奶奶及yuni最喜歡參加的社區活動，因為會有社區中同樣是由外看照顧的失能長輩一起參加，體適能的教練會依照長輩的需求，設計適合的大肢體運動，讓久坐的輪椅長輩，可以有運動的機會，公園內喜歡運動的家庭外籍看護工與長輩，以身體健康為目標，也絕對不缺席各種可以運動的機會。因此今年，陳奶奶和yuni也許下了一個心願，希望可以走出公園，挑戰健走5公里，並且作為社區外展的帶頭班長，預計將帶著8組失能的輪椅長輩及家庭外籍看護工，一起到大佳河濱公園享受大自然的洗禮，感受銀髮盛會的熱鬧氣氛。

●別擔心參加健走力不從心 弘道貼心規劃一日孫子服務陪伴向前行

「我以前都會參加健走，但是我今年走不動了……」96歲郝爺爺的這句話，也讓弘道基金會思考，8年來，爺奶Color Walk陪伴著長輩一起迎老，隨著長輩年紀的增長，他們的體力、認知也會漸漸退化，特別是獨居弱勢長輩，在面臨生理退化的同時，更間接影響他們參與社會活動的意願。

因此，弘道基金會的爺奶Color Walk，特別在今年特別新增了一項「一日孫子」的陪伴服務，在指定的捷運站設立一日孫子接送點，讓無家屬陪同、且為高齡80歲（含）以上長輩，將由一日孫子的陪伴下，從接送、5K陪走、公益園遊會參與等，讓高齡及亞健康的長輩能在無虞的活動環境中，安心的參與健走活動。

●即日起活動延長報名至3/25(四) 額滿為止

弘道老人福利基金會鐘智馨處長表示：「一般在社會中最常見的路跑、三鐵活動，對於年輕人是一種挑戰；但對於長輩卻不一定是最適合的運動。也因此弘道在八年前首創長輩的銀髮賽事，量身打造的健走活動，讓長輩走出強健的身體，而最重要的是讓長輩養成固定的運動習慣，不因為年齡的增長而帶走健康的人生。」

「2021爺奶Color Walk-活力向前走」【臺北場】，除了5公里的勇腳里程，還有公益園遊會，讓參與的長輩及民眾能夠稍做休息、補充體力，現場也安排表演活動及摸彩，更準備了三陽機車等多項大獎，歡迎大家來健走外，更能將大獎帶回家。即日起至3月25日開放報名，報名費用每人300元，80歲以上長輩及中低收入戶免費，名額2,300位額滿為止，報名專線：02-2322-1735 弘道老人福利基金會 臺北服務處，或可上弘道老人福利基金會官方網站查詢。

(中時新聞網)