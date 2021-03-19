台北市環保局透過GPS車行軌跡，發現「興連室內裝修工程有限公司」清運路線與申請產源不符，18日在焚化廠執行落地稽查，查獲廢棄物內容與申請不符，依違反《廢棄物清理法》查扣違規車輛，並重罰業者6.6萬元。

北市今年2月要求進入市轄3座焚化廠的代清業者清運車輛全面裝設GPS即時追蹤系統，輔助稽查人員稽查。

環保局廢管科長李旻壕指出，2月期間即發現興連公司申請北市一所大學專案進廠銷毀廢棄物，該載運廢棄物車輛卻未至該大學，直接從該公司停車場進入焚化廠，疑似有非法載運未經許可廢棄物進廠嫌疑。

他表示，稽查人員獲知該大學再次申請40噸棉被、枕頭及廢桌椅委託興連公司進入北投焚化廠銷毀作業，該局透過GPS追蹤興連公司車輛動向，昨日發現該公司所屬車輛自停車場停留後，企圖用該大學合法申請文件掩護進入北投焚化廠處理，稽查人員隨即會同焚化廠檢查人員於車輛進廠及時攔車稽查。

李旻壕說，該車駕駛坦言車上不明產源廢棄物確由該公司停車場內裝載轉運，並經落地檢查後，發現全車裝載廢棄物與所申請棉被、枕頭及廢桌椅不符，現場廢棄物落地後更有白煙及惡臭之虞，隨即將廢棄物裝回車內連同車輛查扣，後續安排檢查辨識。

環保局強調，興連公司隨車證明文件不符、載運有汙染環境之虞廢棄物、違法轉運廢棄物等違規行為，分別依違反《廢清法》開罰6.6萬元，並將車輛扣留，後續將限制該違規車輛進廠15天，後續如經確認不明廢棄物屬有害事業廢棄物時，將再予以重罰並移送法辦，以示懲誡。

(中時 )