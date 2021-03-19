父母總是希望子女生活不要過的太辛苦，大陸一名婦人，在女兒結婚後，花費台幣大約400多萬，替女兒買下一間房子，讓夫妻倆有個溫暖的窩，也不用煩惱存錢買房，之後女婿將母親接來同住，想不到竟成為衝突導火線。

這名60歲的婦人，向媒體爆料，女兒大學才剛畢業，就帶男友回家見父母，雖然自己還有丈夫對男子算是滿意，不過對方家境清寒，怕女兒結婚後會受苦，曾勸女兒想清楚，當時女兒堅定表示，男友雖然沒錢，不過很有上進心，不怕嫁給他過苦日子，因此沒有阻止兩人婚事。

為了能幫女兒婚姻多出點心力，婦人花400多萬替夫妻倆買房，而女婿認為母親一個人住老家，擔心她會孤單，且如果生病、出意外，也沒人知道，所以提議將母親接來同住，婦人也沒多想，反正女婿也是盡孝心，便答應婆婆搬來與女兒住一起。

想不到婆婆將這間房子「當成自己的」，經常欺負媳婦，婦人看不下去希望對方搬走，結果被嗆「房子是我兒子的，妳以為想趕就能趕嗎，妳有那個資格嗎？要趕也要聽過我兒子同意」，婦人聽到這句話再也無法忍，直接幫對方打包行李，怒回「房子是我買給女兒的，妳再不走我就報警，說妳是小偷」。最後女婿為了維持婚姻，也只能請母親搬回老家。

(中時新聞網)