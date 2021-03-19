副總統賴清德（中）、「中亞聯大」創辦人蔡長海（右四）等人，一同為「跨疫情時代－數位學習的契機與展望」研討會開幕合影。（林欣儀攝）

迎接數位科技時代來臨，再加上去年新冠肺炎疫情影響，使得數位學習越趨重要，「中亞聯大」19日主辦「跨疫情時代－數位學習的契機與展望」研討會，副總統賴清德獲邀出席開幕儀式，他強調，數位學習將成為新常態，台灣防疫工作做得好，但也應超前部署。

這場研討會邀請教育界、產業界及政府代表出席，探討數位學習的理論與技術創新、學校推動經驗、產業應用趨勢等主題。賴清德說，中國醫藥大學與亞洲大學能掌握國際趨勢，積極推展數位學習，擴展至智慧學習、智慧醫療及智慧大學，進而可配合「智慧國家」願景，發展智慧經濟。

賴清德表示，去年受疫情影響，世界許多國家的學生停課，也使得數位學習發展快速，台灣防疫工作雖做得好，但不能因守護成功，就忽略數位學習的建置工作，透過這場研討會盼能達到超前部署，也配合政府2030年「雙語國家」政策，盼台灣英語與國際同步、再透過數位線上學習與遠距教學，讓台灣的大學、醫院更國際化。

「中亞聯大」董事長、亞大創辦人蔡長海表示，全球數位學習產業將於2027年達到6801億美元的市場規模，中醫大與亞大近幾年也結合生物科技和資訊科技發展，配合賴清德提出的「智慧國家」願景，加速推動智慧大學與智慧醫院創新發展。

「數位學習已是政府重要政策。」蔡長海強調，經歷疫情衝擊，零接觸但更有效率的創新學習是未來學校、教師應具備的教學方法與教學資源，透過數位學習可培養學生自主學習、終身學習及跨領域學習等能力，透過共同研討與交流，盼發展數位學習新契機。

亞大校長蔡進發指出，根據調查，台灣15至19歲青少年、20至29歲年輕人的上網使用率達99.2％及99.7％，但其中在「線上課程使用情形」的比例僅35.5％、27.2％，顯示高中及大學生在線上學習方面仍有很大成長空間。亞大成立「數位學習中心」，推動數位學習白皮書，盼培養能善用科技的數位公民。

蔡進發說，亞洲大學國際學院在疫情下推動虛擬交換學生，去年更在暑假期間開設線上虛擬交換，總計有13國、46所大學學生參加，而上學習參加亞大虛擬課程的國際生有531人，本學期則有來自世界6國、32所大學共1152名國際生修習亞大全英文30門網路課程，顯示數位學習的跨國、領域常態已來臨。

(中時 )