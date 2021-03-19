油電燃汽族群相繼公布去年獲利及股利政策。其中，欣泰(8917)、新海(9926)去年EPS均逾2元水準，各達2.41元、2.34元，暫居領先；欣雄(8908)以EPS1.93元居次；欣天然(9918)、欣高(9931)EPS各1.84元、1.73元，緊追其後。

綜觀當前公布之股利政策，除欣泰、欣雄採現金、股票股利組合模式，其餘多為現金股息回饋。其中，大汽電(8931)、欣天然配發現金1.4元、1.6元，現金殖利率各為4.66％、4.27％，報酬最佳；新海、欣高及大台北(9908)配發現金股息各1.8元、1.3元及1.1元，現金殖利率均逾3％，達3.14～3.71％。

伴隨內需持穩，加上去年冬季氣候趨冷，油電燃汽族群營運持穩走堅。欣泰去年淨利3.24億元，EPS2.41元；分派現金股利1.5元、股票1元。新海去年淨利4.19億元，EPS2.34元；分派現金1.8元，表現最佳。

欣雄去年營收63.34億元，獲利3.85億元，EPS1.93元，分派現金0.4元、股票1.2元。欣天然去年營收19.86億元，淨利3.26億元，EPS1.84元，發放現金1.6元。

欣高去年淨利1.9億元，EPS1.73元，分配現金股利1.3元，現金殖利率3.14％。大台北去年淨利8.23億元，EPS1.64元，發放現金股利1.1元，現金殖利率3.3％。

大汽電去年淨利1.82億元，EPS1.49元，分派現金股利1.4元。北基(8927)近年營運調整漸收成效，去年營收44.15億元，淨利1.2億元，EPS0.63元，分派現金股利0.5元。

(工商 )