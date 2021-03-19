房地產銷售佳，營建事業營占提升，厚生(2107)公布2020年財報，稅後淨利9.01億元，年增67.3％，稅後每股盈餘2.62元。

厚生主要事業共有三部分，橡塑膠等產品製造事業、不動產開發興建及出租等營建事業、物流中心經營，倉庫興建出租等倉儲事業。

由於2020年國內房地產市場景氣回溫，厚生指出，營建事業營運成長，營占比提升，營業毛利率32.36％，比前年的24.49％，大幅成長。

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雅茗-KY 2020年EPS1.09元 配現金股利0.5元

(工商 )

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