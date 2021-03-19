厚生2020年稅後淨利年增67.3％ EPS 2.62元 18:092021/03/19 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 房地產銷售佳，營建事業營占提升，厚生(2107)公布2020年財報，稅後淨利9.01億元，年增67.3％，稅後每股盈餘2.62元。 厚生主要事業共有三部分，橡塑膠等產品製造事業、不動產開發興建及出租等營建事業、物流中心經營，倉庫興建出租等倉儲事業。 由於2020年國內房地產市場景氣回溫，厚生指出，營建事業營運成長，營占比提升，營業毛利率32.36％，比前年的24.49％，大幅成長。 大山去年EPS 2.67元 創新高 雅茗-KY 2020年EPS1.09元 配現金股利0.5元 (工商 ) #厚生 #營建事業 #事業 #出租 #稅後淨利年增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美晶去年EPS 10.82元 創新高 04:102021/03/19 證券．權證 智邦上季衝高 去年EPS攀頂 04:102021/03/19 證券．權證 海悅國際2020年大豐收 營收獲利創雙新高 EPS衝15.1元 17:502021/03/19 財經 訂單動能復甦 三芳去年轉盈EPS0.55元 16:092021/03/19 財經 《半導體》捷敏去年獲利登次高 擬配息4.5元、殖息率近5.21％ 10:342021/03/19 財經 中航2020年EPS1.67元 散裝航運類股獲利冠軍 16:502021/03/19 財經 南亞決配息2.4元 台塑四寶股利 年減42％ 04:102021/03/19 財經要聞 《電子零件》信邦去年EPS9.08元創新高 今年營運拚雙位數成長 17:392021/03/19 財經 《觀光股》雅茗去年獲利近9年低點 擬配息0.5元 16:312021/03/19 財經 《航運股》陽明1月獲利大爆發 單月每股盈餘2.32元 17:222021/03/19 財經 中保科2020年每股稅後盈餘5.42元創高 將配5元現金股利 18:272021/03/19 財經 財經熱門新聞 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 富時季調盤後生效 防爆量甩尾 - 日報 吃掉台灣？曾放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 上市櫃去年獲利、股息 拚雙新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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