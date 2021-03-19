美國公債殖利率竄升，引爆美科技股下挫，連帶台北股匯市上演雙跌戲碼，台股大跌逾200點，新台幣兌美元重貶1.57角，收盤收28.463元，創近2個月最低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則放大至22.67億美元。

台股今天開低走低，由台積電領跌，終場收在16070.24點，大跌217.6點，外資賣超台股金額更達387 億元。

外匯交易員直言，外資賣超台股、擴大匯出力道，使得股匯同步修正，新台幣兌美元以28.350元開盤後，在外資、進口商齊力敲進美元之下，火速失守28.4元價位，且貶勢持續擴大，最低來到28.485元；出口商眼見新台幣走弱，趁勢進場拋匯，新台幣匯價陷入區間整理，收盤收在28.463元，匯價連5貶。

新台幣今天同步收周線，本周累計貶值達2.76角或0.97%，周線終結連4升。

外匯交易員分析，美債殖利率走高，可能使得市場資金轉向，台股這波多頭是否因此修正，以及外資是否持續匯出，都將牽動後續新台幣走勢；在美元指數偏強整理、台股陷入萬六保衛戰，以及外資可能持續匯出等因素之下，短線新台幣料將偏弱整理。（編輯：楊玫寧）1100319

(中央社)