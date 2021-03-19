證交所指出，友訊(2332)獨立董事於3月17日董事會，就員工及董事酬勞分派案表示反對意見案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條第1項第44款情事，惟友訊延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，因而決定處以違約金3萬元。

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