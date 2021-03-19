友訊違反重訊規定 證交所處3萬元違約金 18:272021/03/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，友訊(2332)獨立董事於3月17日董事會，就員工及董事酬勞分派案表示反對意見案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條第1項第44款情事，惟友訊延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，因而決定處以違約金3萬元。 田中公所風雨球場偷工減料 6監造承包涉詐欺10至2萬交保 中市食安加碼 罰鍰7成發檢舉獎金 (工商 ) #友訊 #證交所 #重大訊息 #違反重訊 #違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英瑞-KY未依規定揭露重訊 證交所重罰20萬元 18:542021/03/19 財經 大陸網信辦 約談騰訊小米等網企 04:102021/03/19 話題觀察 屏東刑大偵二隊長涉收賄16萬元 法院裁定羈押禁見 15:552021/03/19 社會 維多利亞集團掏空案 ３人30萬交保 04:102021/03/19 社會新聞 遠銀再度獲財訊財富管理三大獎項肯定 17:332021/03/19 財經 承包公園清潔工程拍假照片詐經費 卉欣公司被搜索約談 14:292021/03/19 社會 疑藉權勢索賄 屏東刑大邱姓偵查隊長 凌晨遭聲押 02:132021/03/19 社會 前法官詐領加班費 陳梅欽反批：法官超時工作 國家才不當得利 15:202021/03/19 社會 共犯相加200歲 老派搶法有計畫 04:102021/03/19 社會新聞 刪除手機敏感對話 曾麗燕胞妹遭羈押禁見 16:212021/03/19 政治 整頓語音社交 陸約談11網企 04:102021/03/19 全球財經 財經熱門新聞 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 富時季調盤後生效 防爆量甩尾 - 日報 吃掉台灣？曾放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 上市櫃去年獲利、股息 拚雙新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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