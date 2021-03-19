高雄市長陳其邁出席高苑工商創校50周年校慶，他祝福學校未來持續發光發熱，再創下個50年佳績。（林雅惠攝）

高雄市高苑工商19日歡慶50歲生日，蔡英文總統視察棒球隊訓練情形，並和青棒隊成員拍照留念。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁19日出席高苑工商創校50周年校慶，他表示，高苑工商是高雄地區指標性學校，許多傑出棒球運動員都是高苑校友，素有綠色怪物之稱的棒球隊，更把金龍旗永遠留在高雄，籃球隊也是比賽常勝軍，他相信未來在校長沈維哲及董事長余政憲領導下，高苑工商不僅在籃球和棒球更能名聞遐邇，威震八方，他並祝福學校持續發光發熱，再創下個50年佳績。

19日上午，陳其邁陪同蔡英文總統出席高苑工商50周年校慶，現場還有多位民意代表、羽球天后戴資穎及畢業校友共同見證，高苑工商電音三太子社團帶領與會貴賓進場，由校方聯合社團三太子、原民社及美髮科啦啦隊聯合表演揭開序幕。

陳其邁表示，高苑工商為國家培育無數台灣之光，校慶開場由棒球隊、籃球隊、足球隊三位選手將棒球、籃球、足球投向銅鑼，象徵高苑工商代代相傳、智慧亨通、校運昌隆。

陳其邁說，高苑工商在整個技職教育體系育英人才，不論是傳統產業或未來將轉型的高科技產業，他相信高苑工商的人才子弟，在高雄經濟發展過程中，絕對可以做出更多貢獻，來服務社會，成為中流砥柱，他並祝福學校持續發光發熱，再創下個50年佳績。

隨後，陳其邁陪同蔡英文前往棒球場瞭解棒球選手訓練過程，現場由總教練李來發簡報並進行戰術講解，指出高苑工商連續3年拿下冠軍，蔡英文也在棒球及旗幟上簽名，為校方球員們加油鼓舞士氣。

(中時 )