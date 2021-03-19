李秉穎提醒民眾，接種後14天內也要注意血栓的可能症狀，包括呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，若有症狀就要通報，儘快就醫。(指揮中心提供)

AZ疫苗接種細節 陳時中召開晚間記者會說明

11.7萬劑AZ疫苗日前完成檢驗封緘，首批4.45萬劑疫苗今陸續完成配送。中央流行疫情指揮中心晚間宣布，AZ疫苗接種的效率大於風險，3月22日將如期開打，指揮官陳時中也將帶頭接種。由於目前無法完全排除疫苗與罕見的瀰漫性血管性凝固（DIC），而避孕藥、荷爾蒙治療可能影響血栓的形成，建議這類對象暫緩接種。

指揮中心今日傍晚召集專家討論AZ疫苗接種事宜，會後指揮官陳時中宣布，AZ疫苗於預防重症的效率大於風險，將如期在3月22日開打。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎說，血栓事件的發生率低於沒打疫苗時的發生率，沒有證據顯示與疫苗有關，但有另一種血栓，叫瀰漫性血管性凝固（DIC），是很多血管同時發生血栓，消耗掉血管，讓血小板下降，不只是塞住血管讓器官缺血，全身也都可能有出血的危險，這是比較罕見的，通報數不多，幾百萬人中只有個位數，但是歐盟發現接種疫苗後的個案數高出沒接種時的病例數，因此歐盟認為沒有證據能排除DIC和疫苗的相關性，會做進一步的分析。

李秉穎表示，我們委員會注意到，接種疫苗後通報DIC的個案，大部分都是55歲以下的女性，雖然歐盟說和背景值相比較高，但是若是女性，且是55歲以下的話本來就有發生血栓或是DIC的風險，因爲女性有時候都會需要用到荷爾蒙治療，進而影響血栓的形成。以前也有疫苗被通報血栓機率高，但後來被發現是避孕藥、荷爾蒙治療引起。

從歐盟的數據來看，李秉穎表示，我們認為沒有明確的證據顯示因果關係，建議如期接種AZ疫苗。由於AZ疫苗還有一些疑慮需要釐清，避孕藥、荷爾蒙治療會引起血栓風險，建議現階段1個月內有服用避孕藥、使用荷爾蒙治療者先暫緩接種。

李秉穎提醒民眾，接種後14天內也要注意血栓的可能症狀，包括呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，若有症狀就要通報，儘快就醫。陳時中也說明，會持續蒐集新的資料，蒐集關聯性，進行滾動式調整。

對於AZ疫苗是否會加註警語？李秉穎表示，會在以前設計的疫苗同意書中加註警語，包括血栓事件的觀察值、背景值的差異，打疫苗前也會告知民眾潛在風險，若有血栓形成的可能症狀，必須及早就醫。

由於委員會中有部分專家建議，由行政院長、衛福部長帶頭接種。對此陳時中表示，這是專家建議，還沒定案，需要尊重個人的意願，會議中有專家擔心近來的一些事情會導致疫苗遲疑的情況，因此首長帶頭可能是比較好的方式，他個人接種疫苗是沒有問題，會安排在57家院所中的其中1家來接種。不過李秉穎個人認為，首長的帶頭作用有限，其實2009年的經驗來看，當時總統、行政院長都打，但是H1N1的接種率只有26%，一半以上的疫苗是銷毀的，他也開玩笑說，不是首長打就有效，而是你們（媒體）太吵了啦。

(中時新聞網)