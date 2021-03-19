台中市大甲區文曲里是大甲栽種蔥重要區域，為避免農民日曬雨淋，早期地方自建鐵皮蔥寮，使用至今已逾20年破舊不堪；另外，清水菁埔里社區公園相關設施不足。立法院副院長爭取1430萬元經費挹注，將改善大甲洗蔥寮農村聚落農業設施、道路周邊與清水菁埔里社區公園休憩空間環境，預計年底前可完工。
立法院副院長蔡其昌19日邀集水保局台中分局長邱啓芳、市議員施志昌、王立任、楊典忠及文曲里長林寶彩、文曲社區理事長周國榮與菁莆社區理事長廖漢龍等人，分別前往大甲及清水兩地會勘。
文曲里長林寶彩指出，文曲是大甲栽種蔥重要區域，農民大多於田邊東安路旁灌溉溝進行洗滌作業，早期為避免農民風吹雨淋，由地方自建蔥寮設施供使用，不過，既有蔥寮已逾20年殘破不堪，於是向蔡其昌反映。
蔡其昌表示，文曲里的特色就是粉蔥非常好吃，未來洗蔥寮改善後將成地方特色亮點，除了讓蔥農洗滌方便，同時也提升社區意象，在教育推廣及觀光休閒上都有很大助益。
蔡其昌也說，清水區菁埔里社區公園為簡易公園，不過相關設施卻嫌不足，他爭取780萬元經費，將進行休憩環境改善，屆時完工後，一定能讓菁埔社區公園更加完善。
水保局台中分局長邱啟芳表示，相關工程現已進入規劃設計階段，大甲將闢建蔥寮設施100m、水溝改善45公尺及農路設施1處。清水菁埔里社區公園將增設停車空間、洗手台、親子互動空間、休憩棚架及步道、自動灌水、水資源循環利用系統、植栽及檔土牆等設施，兩處工程皆可在年底前完工啟用，讓區域環境更加優質化。
(中時 )
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