大學繁星甄選日前放榜，台中市明德中學繼去年2名學生錄取醫學系後，今年又有2名學生通過醫學系第一階段甄選，再創新佳績。其中，通過長庚醫學系第一階段的丁祐心、母親是醫護人員，選擇從醫是希望救治病患；學生童楷文的父親就是醫生，看到父親拼命救人，希望跟隨爸爸的腳步。

丁祐心通過長庚醫學系第一階段甄選，他說，一開始因為媽媽是醫護人員，後來外公中風、自己卻無法幫忙照顧，就萌生選擇醫藥學群的想法，高中時積極參加數理、語文競賽，從中找到自己對於生物科目的學習興趣，更堅定走醫學這條路，希望未來能成為救治病患身心、安撫家屬心情的醫師。

童楷文繁星通過高雄醫學院醫學系第一階段甄選，他說，想成為醫生的動機來自於父親，因爸爸就是醫生，從小耳濡目染下，深知醫師對病人的無私奉獻，還深刻記得父親曾說「病人才是最辛苦的」，這句話讓他深深受到震撼，也想投入這個救人為樂的職業。

同樣就讀明德中學的黃繹璇則透過繁星錄取台灣大學政治學系公共行政組，國中就讀明德國中部的他說，在師長們的細心照顧與教導下，國中會考後決定選擇直升高中部，3年來一直配合學校進度學習與複習，也積極參加各項競賽與課外自主探索活動，累積了許多多元學習經驗，也因次更關注社會脈絡，決定選擇政治系就讀。

校方指出，學校去年透過繁星有2名畢業生錄取醫學系，今年再度傳來好消息，除2名學生通過第一階段醫學系後，今年學校共58名學生參加繁星推薦，其中34人錄取國立大學，且錄取台大、清大、交大等頂尖大學者有20人。

(中時 )