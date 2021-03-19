周四（18日）美債殖利率飆破1.7%，美股那斯達克、費半指數分別重挫3%、4%，美國科技股領跌，國內主要美股指數ETF也紛紛挫跌，但元大S&P500相較於富邦Nasdaq、國泰費城半導體跌幅相對較輕，法人指出，據歷史數據顯示，標普500指數4月勝率高，股市漲多拉回修正，建議伺機逢低分批布局。

聯準會3月利率會議會後，在聲明中表態到2023年都不會升息，利率仍將維持在0~0.25%水準，直到達到充分就業和物價穩定目標，試圖平撫市場對利率竄升擔憂。

然而受在美債殖利率跳升1.74%的衝擊，美國科技股再度上演資金大逃殺，也拖累美國主要指數相關ETF，元大S&P500（00646）、富邦Nasdaq（00662）、國泰費城半導體（00830）周五連袂下跌0.32%到1.21%不等，顯見短線難逃回檔修正壓力。

值得留意的是，標普500指數跌幅1.48%不像科技股重挫逾3%那麼重，由於標普500指數是由美國500大市值的公司所構成的股價指數，占美股總市值約85%，是美股最具代表性指數，產業分布包含資訊科技、能源、消費、金融等，兼具廣度及深度。

自1999年至今標普500指數表現來看，以11月勝率最高、4月次高、12月第三；其中，4月勝率達77.3%、平均正報酬機率3.94%，負報酬平均也較其他月份為最低的-2.63%。

隨著拜登政府新的刺激措施及寬鬆貨幣政策支撐，投資動能及庫存回補需求仍旺，經濟保持自發性成長。預估美股第四季企業營收、盈餘等企業財報近8成為正向，其中營收成長率為2.71%、盈餘成長率為6.42%，企業獲利開始轉正，大型龍頭公司被持續調升財務預測，顯示企業基本面正在復甦，預期未來三季也將因低基期，數據將更亮眼。

近年投資人對於美股的認識提升及資產配置風險分散的觀念提升，國內美國股市主要ETF包含元大S&P500、富邦Nasdaq、國泰費城半導體等三檔ETF受益人數2月創新高。其中美股最具代表性指標產品元大S&P500 ETF在2020年受益人數較2019年再暴增近三倍達10876人。今年2月受益人數持續刷新高達11399人，也是美股主要代表ETF中人氣最高。

(中時新聞網)