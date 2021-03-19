瑞興銀行董事會決議股利分派，將配發現金股利0.48元，總金額1.50億多元，無配發股票股利，即不做盈餘轉增資，分派將由股東常會表決。

瑞興銀行董事會並且通過去年財報，累計利息淨收益9.47億元，淨收益11.52億元，全年稅前淨利2億5,174萬元，稅後淨利2億1,572萬元，歸屬於母公司業主淨利2億1,572萬元，基本每股盈餘0.69元。

瑞興銀行期末總資產894.27億元，總負債838.31億元，歸屬於母公司業主權益55.96億元。

(工商 )