瑞興銀行通過配息0.48元 18:292021/03/19 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞興銀行董事會決議股利分派，將配發現金股利0.48元，總金額1.50億多元，無配發股票股利，即不做盈餘轉增資，分派將由股東常會表決。 瑞興銀行董事會並且通過去年財報，累計利息淨收益9.47億元，淨收益11.52億元，全年稅前淨利2億5,174萬元，稅後淨利2億1,572萬元，歸屬於母公司業主淨利2億1,572萬元，基本每股盈餘0.69元。 瑞興銀行期末總資產894.27億元，總負債838.31億元，歸屬於母公司業主權益55.96億元。 振樺電 擬派息1.5元 穩懋配息10元 創新高 (工商 ) #瑞興銀行 #歸屬於母公司業主 #配息 #股利分派 #配發現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》振樺電今年谷底回升 擬配息1.5元 13:072021/03/19 財經 皇將 股息配發率逾七成 04:102021/03/19 證券．權證 東台精機去年每股虧損1.36元 不配發股利 12:112021/03/19 財經 敦吉擬配3.3元股利 歷年新高 14:582021/03/19 財經 《光電股》車燈照亮營運 雷笛克今年向上走 09:432021/03/19 財經 長佳 配現金股利1.68元 04:102021/03/19 證券．權證 《類股》股利穩定誘人 金融股落後補漲空間大 10:512021/03/19 財經 《造紙股》獲利優＋殖息率高 正隆獨扛造紙股 12:332021/03/19 財經 協易機、恩德、高鋒 今年營收目標年增一成 04:102021/03/19 證券．權證 英濟上季持續獲利 激勵2020全年轉盈獲利寫三年高 15:192021/03/19 財經 《觀光股》雅茗去年獲利近9年低點 擬配息0.5元 16:312021/03/19 財經 財經熱門新聞 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 富時季調盤後生效 防爆量甩尾 - 日報 台積電驚見591 散戶抄底錯了？老手曝下次凶狠出手價 - 財經 吃掉台灣？曾放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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