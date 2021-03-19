財政部19日指出，有關近期房地合一稅2.0施行日期將溯及既往，財政部強調，房地合一稅修正草案於11日經行政院函送立法院審議，有關房地合一稅2.0日出條款（施行日期）明訂由行政院定奪，財政部將持續關注不動產市場狀況，由行政院通盤考量訂定施行日期。

官員表示，因應近期部分地區涉有不當炒作房地產價格問題，行政院「健全房地產市場方案」已就各部會業管盤點各項可行調控措施。

財政部推動房地合一稅2.0，延長個人短期交易房地適用高稅率持有期間，營利事業比照個人依持有期間按差別稅率課稅，將預售屋及一定條件股權交易視為房地交易，主要為防堵房市短期炒作，維護居住正義、穩定產業經濟及金融，盼盡量縮短完成修法後到上路前的時間，而行政院目標為本會期完成三讀。

不過據了解，政院版的房地合一稅2.0法案條文4-4已明載課稅標的為2016年以後取得之成屋、土地、預售屋、地上權房屋，還有未上市櫃公司五成以上價值為不動產的半數以上股權交易等。

房地合一稅涉及課稅標的之「取得時間」、「施行日期」，取得時間依條文規定已確定為2016年之後取得房地。目前重點在於「施行日期」，也就是某個時間點以後交易案件若為房地合一稅範圍、將適用房地合一稅2.0。

舉例來說，若施行日期訂為2021年7月1日後、跟著實價登錄2.0上路，在宣布後將出現短期投資客逃命潮，預計房市將出現預售屋與部分成屋的拋售潮、房價會小幅下降。

若施行日期訂為2022年，等於投資客還有近9個月時間可逃命，預計拋售情況可能較不明顯。

(工商 )