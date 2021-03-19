證交所統計，集中交易市場本周總成交值為1.61兆元，全體上市股票成交值為1.54兆元，股票成交量週轉率為3.76％；累計今年年初開盤迄今共47個交易日，集中市場總成交值為16.37兆元，市場日平均成交金額為3,482.73億元，股票成交量周轉率為36.81％。

證交所統計，3月19日台股發行量加權股價指數收盤為16,070.24點，較上用五（3月12日）的16,255.18點下跌184.94點，跌幅約為1.14％。

各產業上市股票交易成交金額前三名為：第一名，半導體類5,725.87億元，占全體上市股票交易金額37.17％；第二名，電子零組件類1,681.17億元，占比10.91％，第三名，光電類1,388.35億元，占比9.01％。

另外，成交量周轉率前三名產業為：第一名，航運類14.94％；第二名，光電類10.8％；第三名，電子零組件類8.22％。

證交所表示，3月19日全體上市公司市場總值為49.24兆元，較上五市值49.56兆元減少5,598億元，減幅約為1.13％。

(工商 )