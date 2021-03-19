連鎖壽司店「壽司郎」鮭魚免費吃活動，掀起全台一陣改名熱潮，不少人為了吃免錢，不惜把名字改成各式各樣的「鮭魚」，據戶政系統統計，活動期間全台至少有300人為此改名。對此，資深媒體人黃國樑感嘆，鮭魚飯事件是一個測量台灣社會十分有效而深入的指標，北京一定會將它列為未來治台的重大參數，至於攻台，無論叫它奪取或是收復，難度也將大幅降低。

改名「鮭魚」相關現象，這兩天在社群平台引起熱烈討論，黃國樑19日在臉書發表個人評論文，他認為，從去年香港民運，北京直到制定了一部《港區國安法》之後，方才瓦解了它的抵抗意志；現在北京恐怕以為，台灣不必制定這麼嚴峻的法律，就足夠進行統治。

黃國樑憂心表示，幾盤握壽司就可以讓一個人改名的社會，就跟綿羊似地溫柔，只需派出一些牧羊犬就足敷使用，戰狼部隊與手段放在後頭備用即可，不必露臉。

至於攻台，無論叫它奪取或是收復，難度也將大幅降低，因年輕一輩的台灣人已與祖輩不同，他們真正的關切，就是當下即刻可以觸摸或擁抱的幸福，只要許以這樣的幸福，就可以不戰而屈。連具有切膚之義的名字都可以改了，還會在意自己究竟是「台灣人」或「中國人」？對這一輩人，那應該是十分外層的東西，是被經年累月的宣傳所附加上去的，而不是真摯的信仰。

他提到，「晚清四大名臣」之一的曾國藩曾說「風俗之厚薄奚自乎？自乎一二人心之所嚮而已」，這一二人本是指廟堂之上的執政者，但現代社會，「風俗繫於下層藜庶，而不繫於上層官宦」，如今看來，島內人心之所嚮，不過饕餮二字而已。

「所以從這一事件獲得啟發的北京，應該從此可以酣睡了」黃國樑坦言，反而是如今彷彿穩若泰山的民進黨必須擔憂，因為物產與財帛都正在迅速地向彼岸傾斜。統獨的天秤，不無可能再度反轉，從名字與口腹、浮名與實利的上下易位，再遲鈍的人，也會若有所悟。

(中時新聞網)