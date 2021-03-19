南韓公共財之一的玄彬在今年元旦被爆出熱戀女神孫藝珍，消息曝光後兩人也大方認愛，假戲真做讓粉絲們都樂見其成，甚至積極挖出他們認愛前的同台畫面，甜蜜互動一一被放大檢視；近期有南韓網友在論壇爆料，提到自己發現玄彬和孫藝珍約會後留下「愛的證據」，時間還是3月初，驚呼「他們還在熱戀中」。

日前南韓論壇上有網友介紹美食餐廳，他原本只是想證明餐廳有多有名，就拍了店內牆上有許多藝人簽名，有人馬上注意到，眾多藝人簽名中有認愛不久的玄彬和孫藝珍；兩人簽名外還留下時間點，標註的日期是這個月6日，間接證實他們熱戀中，出遊吃美食也不怕被撞見，雙方粉絲都替他們開心。

網友發現玄彬和孫藝珍6日去吃美食，還留下愛的蹤跡。(圖/ 摘自Naver)

先前就曾有店家上傳玄彬和孫藝珍造訪用餐的認證照，穿著很休閒，照片中就像普通情侶，意外曝光兩人很愛到處吃美食；另外，玄彬和孫藝珍都很熱愛高爾夫球，所以也有被拍到一起去球場運動的畫面，從認愛至今屢屢被拍到約會，由此推敲兩人根本還在甜蜜熱戀期。

根據韓媒報導，玄彬和孫藝珍各自都有行程，玄彬在忙拍電影，孫藝珍則有廣告和雜誌等工作，但忙碌之餘仍會找時間約會，看出兩人都很認真經營這段感情，粉絲也敲碗希望他們快點結婚。

(中時新聞網)