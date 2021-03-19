元町家橫濱家系拉麵承襲日本九州道地的濃厚豚骨湯頭與來自東京的醬油湯底。（柯宗緯攝）

元町家橫濱家系拉麵承襲日本九州道地的濃厚豚骨湯頭與來自東京的醬油湯底。（柯宗緯攝）

「元町家」拉麵全台首家形象概念店，坐落於義享時尚廣場7樓餐廳戰區。（柯宗緯攝）

店面裝潢也找來天王天后御用形象設計師藍色隧道 打造巨幅壁畫，可望成為新興打卡的網美餐廳。（柯宗緯攝）

捷利國際餐飲集團旗下「元町家橫濱家系拉麵」，與日本拉麵技術合作，強調正統日本風味。耗時近1年，首度揮軍高雄餐飲市場，全台首家形象概念店坐落於義享時尚廣場7樓餐廳戰區20日將正式營運。店面裝潢也找來天王天后御用形象設計師藍色隧道 打造巨幅壁畫，可望成為新興打卡的網美餐廳。

元町家橫濱家系拉麵承襲日本九州道地的濃厚豚骨湯頭與來自東京的醬油湯底，搭配品牌獨特的中粗質麵與厚切秘製叉燒、菠菜、海苔匯集而成，在全日本多達50多種拉 麵派系當中，以鮮明的特色脫穎而出。

業者指出，這次為高雄首家概念店，特別以海洋城市的概念設計，推出名為「大船入港」獨家特色拉麵，選用海味十足的櫻花蝦搭配叉燒與豐富的 蔬菜，加上超大海苔裝飾，意喻揚帆而歸、滿載漁獲的大船入港，目的就是希望可將美味的拉麵分享給所有在地的消費者。

另外，概念店的裝潢更是別出心裁，邀來天王天后 御用合作的壁畫師，打造寬達7米巨型壁畫，濃厚繽紛的色彩，營造門店熱鬧的氛圍。

為慶祝「元町家橫濱家系拉麵」高雄初登場，還特別推出義享時尚廣場獨家限定款拉麵「大船入港櫻花蝦濃厚豚骨拉麵」，凡點購即可加贈送捷利熊公仔(每日限量 100 隻)。此外，下載集團饗樂捷利 APP2.0，3／20-4／2 試營運期間點任一拉麵＋註冊饗樂捷利 APP，每日下午 4 點前就送黃金炸豬排一份，下午 4 點後送招牌燒餃子一份。。

元町家全台首家概念店順應時下拍照打卡潮流設計，邀來天王蕭敬騰、天后張惠妹、蔡依林御用的壁畫藝術家「藍色隧道」 以多元藝術風格融合匠心精神結合自然元素創作，無論在各個領域都能看到他的精彩作品，也是台灣新生代最具聲量的壁畫藝術家。

這次針對元町家裝潢，藍色隧道更將傳統的拉麵融合的高雄海港與壽山的景色入畫，色彩豐富繽紛、氣勢驚人，勢必將成為網美打卡聖地，讓消費者享用最道地的家系拉麵，同時體驗最衝擊的視覺饗宴。

(中時 )