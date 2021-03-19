台南市議會第8次臨時會19日閉幕。（劉秀芬攝）

南市第8次臨時會 新設置畜牧場管理自治條例下會期再議

台南市議會第8次臨時會，19日於新營民治議事廳閉幕，為期10天的臨時會共審議115件提案，通過近7億2000萬元墊付預算。至於兩件議員提案的台南市新設置畜牧場管理、公用天然氣申裝管理自治條例草案，皆因未臻完善，大會決議請市府先修正及提供資料，下次定期會再作討論。

此次臨時會19日進入三讀議案第二、三讀會等議程，由議長郭信良擔任主席，市長黃偉哲率市府各局處首長列席備詢。

來自東山、白河及後壁等地關心畜牧場自治條例的上百鄉親，幾乎把旁聽席坐滿，其中不滿新條列規定的民眾，更是拉白布條抗議，反對通過不完整的自治條例。會場中贊成與反對的議員們也紛紛發表意見、針鋒相對。

在激烈討論後，議會二讀決議請農業局訂定畜牧設施相關罰則後，於下次定期會再提送討論，在該自治條例完成立法前，議會建請市府應審慎評估，朝自治條例草案的規範內容受理申請案，並請農業局、環保局針對該自治條例提出相關條文、對照明細表，於下次定期會前提送議會。

議員李宗翰說，「很遺憾今天還是沒通過新設置畜牧場管理自治條例，意味著接下來申請設立畜牧場還是依照舊法，甚至你我住家旁就可以申請。」

蔡育輝則表示，台南市要通過新自治條例，都要先通過政黨協商，畜牧自治條例昨天已被擱置，原因是部分人認為舊的畜牧場要先輔導處理好，因為若新的自治條例通過，原有柳營酪農區很多畜牧場根本不符合新條例規定，因此才有爭議。

台南市長黃偉哲強調，大家在意的是臭味汙染，就畜牧條例的部分，應該新舊不是問題，距離也不是問題，重點是不要汙染，所以將來不管新的條例何時審查，都會嚴格取締現有的畜牧場，如果有造成汙染，決不寬貸。

至於公用天然氣申裝管理自治條例制定草案，大會則依審查意見，同意先暫時擱置，另請經發局比照中央相關法規，於下次定期會提出建議條文對照表，若中央所制定法規規範已臻完備，本會是否有必要再制定該自治條例，屆時大會再做討論。

(中時 )