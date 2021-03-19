連鎖壽司店「壽司郎」日前推出姓名諧音優惠，為期２天的優惠活動到昨（１８）日為止，全台多達上百人為了免費吃壽司改名，引發「鮭魚之亂」。對於取名「鮭魚」是否合適？命理師謝沅瑾表示，鮭魚筆畫為大兇之數，需慎防交通意外與光之災。

謝沅瑾指出，姓名筆畫數14、19、20、28、34這5種姓名筆劃都是大凶，「鮭魚」就是大凶的28之數，除了會影響夫妻感情，也要預防意外血光及交通事故，若配上不同的姓氏，也會有不同的影響，舉例來說，「廖鮭魚」的「廖」，「天格」屬「土」，姓名學上會會影響工作運，「謝鮭魚」與「張簡鮭魚」，則是剋長輩與上司的筆劃組合。

此外，取名「鮭魚」也要考量到生肖，「鮭」字帶「土」，生肖屬鼠的人姓名中有「土」，代表煩惱勞神雜事多，名字不宜取「鮭」；「魚」則對屬龍、蛇、羊、狗、豬都有加分效果。命理師楊登嵙也說，屬鼠、馬、兔者就不適合名字中有「魚」。

命理師認為名字來自父母或長輩，不要為了一頓飯小利益就輕易改名，即使改回來也會影響運勢。（示意圖／Shutterstock）

謝沅瑾提醒，名字來自父母或長輩，改名前應尊重父母，不可以隨意更改，不要為了一頓飯的小利益就輕易改名。楊登嵙也說，人的姓名牽涉感情運、人際運、事業運、財運等等，不要為了一時促銷活動亂改名字，即使事後再改回來，恐影響上述運勢，導致運衰、財掰、人緣壞。

一名張姓男大生說，18日改名後，就跟另5名友人到壽司郎吃到飽，總共吃了6千多元，雖然全桌免費感覺很嗨，但事後卻很後悔「雖然改名這件事情父母沒說甚麼，但想到戶籍謄本的記事欄會有筆紀錄，就覺得有點蠢…」，因此19日下午就到戶政事所把名字改回去。

(中時新聞網)