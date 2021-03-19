前民進黨籍麟洛鄉長蔡志和在擔任鄉公所祕書與鄉長任內，利用工程發包機會收賄400萬元，遭判刑8年定讞，蔡卻在發監前夕人間蒸發，屏東地檢署已向法院聲請沒入100萬元保證金，並於今日發布通緝。屏東屢屢發生判刑確定後潛逃，外界質疑相關防逃機制是否有漏洞。

2019年前車城鄉長林錫章因涉嫌透過「白手套」收取回扣，遭判刑14年6月確定，林就因棄保潛逃，至今沒有音訊，如今再有前鄉長判刑確定後潛逃，消息傳回地方引來輿論譁然。

對此，屏東地檢署主任檢察官陳怡利解釋，根據防範刑事判決確定案件受刑人逃逸聯繫作業要點載明，當事人必須是經法院判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑確定，才符合防逃要件，此案刑期8年並不在此列。

但陳怡利強調，雖蔡志和非啟動確保防逃機制案件，但在最高法院判決定讞時已對他限制出境，且在2020年2月17日起便要求每月向派出所報到2次，直至2021年1月22日均按時報到、並未缺席，事實上已處於防逃機制啟動狀態中。

但熟知內情民眾發現，就算蔡非啟動防逃對象，在檢方2月2日收案到2月19日預計發監日期間，原本預定2月12日要向轄區派出所報到的蔡志和便無故未到，警方第一時間通報院方，但正值大年初一，待收到通知再轉往檢方，時間出現落差，雖短短1周時間，但對有心人士已綽綽有餘。

地方人士也透露，除了收賄弊案，蔡志和擔任鄉公所主祕期間，為辦理鄉內綠化育苗計畫，向南投縣政府領取800棵樹木，事後被發現轉贈給蔡姓等民眾，遭檢方認定涉及貪汙，雖一審判決無罪，但二審逆轉改判8年，或許擔心這起案件不樂觀，才會決定逃走。

(中時 )