開幕慶活動祭出烤全雞超殺優惠。（業者提供）

招牌餐點也別錯過，頂級食材如日本干貝海膽鮭魚燉飯。（業者提供）

千葉餐飲集團旗下最受年輕人喜愛品牌「陽光皇后」第3家店，20日將於高雄義享時尚廣場開幕，占地近百坪，以童趣繪本為主軸打造，開幕慶活動祭出烤全雞超殺優惠。

陽光皇后位於義享天地7樓，走進陽光皇后，人人都可以是網美，不止味蕾、連視覺也是一大滿足。而從馬來西亞、吉隆坡紅回台灣-烤全雞熱舞王妃堅持醃製48小時，為讓每一口雞肉更加軟嫩、夠味，每隻雞要進爐前，須按摩雞肉30分鐘，每隻烤雞外皮酥脆，每口雞肉Q彈多汁，歡樂聚會必點招牌。

此外，還有招牌餐點也別錯過，頂級食材如：日本干貝海膽鮭魚燉飯、美國紐約客牛排奶油燉飯、Xo醬櫻桃鴨燉飯等，手工炙燒PIZZA也不容錯過，帶民眾用美食偽出國。

飲品方面，特別推出女孩們最愛調酒系列，更重金禮聘調酒師團隊進駐，首先登場的是無酒精調酒系列。另也針對甜點控，每日現作的甜點蛋糕，高雄獨家旅行甜點九宮格，一次就享受8種不同口味的甜點。

為歡慶高雄義享世界開幕，陽光皇后-義享店自3月20日-3月26日熱舞王妃烤全雞只要199元(原價515元)，此專案需3人同行並加入陽光皇后[email protected]，就可以爽吃烤全雞。

(中時 )