英瑞-KY未依規定揭露重訊 證交所重罰20萬元 18:542021/03/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所針對英瑞-KY（1592）違反重大訊息規定，決定重罰20萬元違約金。證交所說明，英瑞-KY重要子公司揚州英諦車材實業廠房被查封、該公司董事長因金融借款訴訟案列為被告、對關係人資金貸與等情事，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第2、23款情事，惟該公司未依規發布相關重大訊息，嗣經本公司通知始召開記者會對外說明，已違反前述處理程序規定，決定重罰20萬元違約金。 基米公司違反重訊申報規定遭處違約金1萬元 騰龍評鑑5年未更新 立委爆：有駕駛未結違規數高達627次 (工商 ) #英瑞-KY #證交所 #重罰 #重大訊息 #違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 何明德行善團4.4億善款遭凍結 負責人交保喊冤：被汙名化了 13:402021/03/18 社會 美德州男子疑有妄想 攜槍在賀錦麗官邸附近被捕 15:252021/03/18 國際 英瑞一KY轉換債3/22變更全額交割 10:042021/03/19 財經 證交所修正「借殼條款」規章 19:222021/03/18 財經 英瑞-KY自3／22起列為變更交易 21:112021/03/18 財經 《集中市場》外資止步3連賣 5日線到手 15:232021/03/18 財經 印尼資產遭賤賣 康友槓上安泰銀 04:102021/03/18 財經要聞 《電腦設備》振樺電今年谷底回升 擬配息1.5元 13:072021/03/19 財經 後瑞幸時代 大咖小咖重洗牌 04:102021/03/19 焦點新聞 承包公園清潔工程拍假照片詐經費 卉欣公司被搜索約談 14:292021/03/19 社會 綜所稅兩新制 五月報稅適用 04:102021/03/18 金融．稅務 財經熱門新聞 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 富時季調盤後生效 防爆量甩尾 - 日報 台積電驚見591 散戶抄底錯了？老手曝下次凶狠出手價 - 財經 吃掉台灣？曾放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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