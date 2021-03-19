證交所針對英瑞-KY（1592）違反重大訊息規定，決定重罰20萬元違約金。證交所說明，英瑞-KY重要子公司揚州英諦車材實業廠房被查封、該公司董事長因金融借款訴訟案列為被告、對關係人資金貸與等情事，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第2、23款情事，惟該公司未依規發布相關重大訊息，嗣經本公司通知始召開記者會對外說明，已違反前述處理程序規定，決定重罰20萬元違約金。

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