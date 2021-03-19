和益(1709)去(109)年因防疫帶動需求成長及下半年油價、原物料行情回穩，營運持穩推進，全年營收84.81億元，稅前淨利7.13億元，淨利5.54億元，EPS 1.16元，比108年EPS 0.44元翻倍躍進。董事會決議配發現金股息1.2元；對照股價15.2元，現金殖利率7.89％。

和益營收比重為烷化部門67.17％、樹脂部門27.87％，生產基地包括高雄廠、越南廠。烷基苯為清潔劑原料，防疫帶動需求成長，加上轉投資糖廠益聯正式量產，挹注利基動能。

去年亞洲烷基苯大廠第一季相繼歲修，而新冠疫情造成大陸廠商延後復工，運輸物流也受到影響，亞洲LAB現貨持續吃緊支撐報價上漲，搭配原料苯價回跌，和益營運逆勢增長。

此外，聯超資本額9.19億元，和益持股78％，產品氫化樹脂產能年產能達2.7萬噸、黃色樹脂年產能4萬噸，氫化樹脂具有無臭、無味，主要應用在紙尿布等貼合用黏著原料。基於營運資源安排、重新規劃集團組織，聯超申請終止興櫃交易。

(工商 )