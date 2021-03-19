繼百貨業開打母親節前哨戰化妝品購物節之後，購物中心包括環球、大江、比漾等亦趁勢改裝搶攻母親節商機；環球Global Mall全台七店超過40家美食、休閒服飾、生活選物新櫃全新登場，其中更有「卡娜 赫拉的小動物」IP累點來店禮助攻，並於中和環球以「小農時光」快閃，加上回饋率高達23％，力拚全檔母親節業績年增15％。

Global Mall首波母親節檔期將於4月1日至21日推出「美好生活節」，以疫後元年，身心享健康為主題，祭出高回饋、超療癒、護健康三大特色，有史以來母親節檔期最高回饋率23％、獨家合作「卡娜赫拉的小動物」推全台首發小農系列商品、獨家限定會員禮等，並推出健康保養熱銷商品超值折扣，包括香氛保養、按摩器材、健康小家電等優惠6折起，提供消費者與媽媽共度療癒母親節。

環球販促協理白進堂指出，在去年同期因疫情影響業績基期低，環球全台七店截至3月18日為止整體業績的業績成長超過10％，其中，板橋與南港店均有11-12％成長，左營店則增長逾2成，至於中和環球則因影城主理替換國賓撤、威秀接手，前3月增長7％，預計Q2威秀影城登場有望帶動新一波人潮。

為搶攻母親節檔期商機，Global Mall全台七店自3月至5月共計改裝超過40個櫃位，中和環球威秀影城外，還有小樽旗下酒飲品牌OTARU首店，將以小酒吧形式預計3月底登場，板橋車站店2樓手作區陸續引進「豆子皮革手作」、「紀咖啡」、「簡單剪參號店」，與屏東店高雄老字號茶行「香茗茶行」等計有10家為百貨首店。

而除了40個櫃位改裝新登場以迎戰母親節檔期，環球購物中心第八家店A19店開幕籌備已到最後階段，預計六月下旬開幕，將挹注8千坪新賣場、引進80家廠商加入營運，以力拚全年整 體業績持續兩位數成長。

(工商 )