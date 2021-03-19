民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳爆同居，起初雙方皆澄清是分租，後來王談起自己的租屋歷程，則表示是輾轉租在顏若芳的房子，而當初看房時就是一個閒置空間。宅神朱學恒對此狠酸，現在大家在「比賽胡說？」若是閒置空間，為何顏若芳還要開車去接送他？

王定宇18日接受廣播節目專訪，除了再度澄清與同黨發言人顏若芳的關係，也談起自己的租屋歷程，他說，原本是找了康定路的房子，屋主姓林，但因為離捷運站太遠，剛好林姓屋主也是顏議員的朋友，才輾轉租在顏若芳的房子，而當初看房時就是一個閒置的空間。不僅如此，他更自爆，大學時曾與現任某中部女立委同住在一屋簷下，他笑稱，「那才是同居」。

對於王定宇的說詞，朱學恒接受《中天新聞》採訪時則是提出質疑，「現在是在比賽誰先笑?比賽胡說？假設顏若芳的房子真的是閒置空間，那為何顏還要開車去接送，你當那邊是倉庫嗎？」

至於，為何妻子並未現身做出相關說明，王定宇解釋，有與老婆討論過一般這種狀況，都會夫妻一起出來面對，老婆回應「你不要叫我」，妻子也盼保有隱私權。不過，此話引發朱學恒質疑，「但王定宇不是說老婆都知道，要叫老婆處理退租，怎麼又變成另一個說法？」最後，他更稱其實民眾不是白痴，都看的出來這一切。

(中時新聞網)