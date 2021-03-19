全球虛擬貨幣的投資風潮熱度不減，比特幣更一度站上6萬美元，不過，最近在大陸流傳一款名為「螞蟻幣Bitant」的虛擬貨幣，該貨幣聲稱由阿里巴巴主導、中芯國際參與。對此，螞蟻集團於今（19日）發出聲明，「從未與螞蟻幣有任何形式的合作」，不會參與也不會支持任何虛擬貨幣發行和炒作。

該虛擬貨幣官網內容表示，螞蟻幣由阿里巴巴創辦人馬雲主導，由中芯國際副董事蔣尚義參與晶片載體加工。

綜合陸媒報導，針對此消息，螞蟻集團於今（19日）日回應表示，「本公司和所謂的螞蟻幣不存在任何的合作關係」，集團一直以來致力於用技術解決真實問題，不會參與也不會支持任何虛擬貨幣發行和炒作，請投資者注意評估風險。

據螞蟻幣Bitant官網介紹，該虛擬貨幣由大陸央行數字貨幣研究小組偕「螞蟻數字」共同打造，網站內搭建一個線上虛擬貨幣交易平台，提供比特幣、以太幣和螞蟻幣線上交易。在3月10日以每枚1美元的發行價在美國上線，發行總量為5000萬枚螞蟻幣，交易至今最高上漲超過37美元。而官網上並沒有詳細的信息，只有一直在起伏的虛擬幣價格。

(中時新聞網)