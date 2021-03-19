台灣國際蘭展遍地開花，台南推出4條遊程串聯景點吸客。（劉秀芬攝）

台灣國際蘭展遍地開花，台南推出4條遊程串聯景點吸客，黃偉哲（左四）今到虎頭埤風景區視察布展狀況。（劉秀芬攝）

台灣國際蘭展遍地開花，台南推出4條遊程串聯景點吸客，虎頭埤風景區迎賓廣場蘭花展美不勝收。（劉秀芬攝）

為配合防疫，「2021台灣國際蘭展」將以「遍地開花」形式讓民眾近距離賞花，把原預計布置的3萬株蘭花移置台南市24處景點，台南市長黃偉哲19日到虎頭埤風景區視察布展狀況，黃偉哲說，希望說延續蘭展的熱度，讓更多國人、還有市民朋友們能看到台南蘭花的美，進而用消費支持蘭花產業。

台南市府觀光旅遊局此次也精心規畫「第一水山博賞蘭遊」、「北台南藝文賞蘭遊」、「東台南文青賞蘭遊」及「老台南雙城賞蘭遊」4條遊程，讓遊客可以輕鬆透過賞蘭串連各地景點，期盼透過小型蘭展帶動賞花觀光熱潮。

黃偉哲表示，「2021台灣國際蘭展」將以遍地開花的方式進行，經過觀旅局的賞花遊程規畫，涵蓋了北台南大新營地區、東台南永康與文化中心區塊、老台南府城區，以及新化虎頭埤風景區周圍的山博線，幾乎可說是面面俱到。

黃偉哲說，今年台南國際蘭展雖受疫情影響不開展，但改擴大辦理「遍地開花」，將主題館3萬株蘭花移置到20餘處景點，在花藝老師的巧手布置下，結合各地景點的特色，以「微型蘭展」方式呈現，更能引導遊客四處走訪台南，藉此進一步認識屬於台南的各色美景。

觀旅局長郭貞慧表示，「微型蘭展」第一波在虎頭埤風景區舉行，自即日起推出「與台灣第一水庫相遇 譜出幸福蘭圖」特展，設置「百年風華、生生不息」、「童趣寫生、湖光山嵐」、「蘭韻紅厝」3個展區。

迎賓廣場與歷史建築紅厝周邊布置4000株蘭花，結合虎頭埤老照片特展、「2020百年勝景耀新化」兒童寫生比賽得獎作品展及歷史建築，讓虎頭埤百年歷史底蘊與蘭花高雅的氣質相互呼應，更襯托出蘭花的美。

(中時 )