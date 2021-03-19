日式迴轉壽司「鮭魚之亂」引爆全台逾300人改名，討論聲量居高不下，甚至衍生浪費食物、改名改不回來等爭議。為期兩天的活動結束後，改名的人「鮭心似箭」，已有超過一半把名字改回來了。不過台北市一家大腸麵線跟風，在臉書PO文「名字有大腸兩字者，本店即贈送生大腸一條」，網友討論熱烈，大推老闆有創意！

這家大腸麵線在北市東區小有名氣，Google評價4.2顆星。老闆臉書PO文表示，即日起來店消費者，只要出示身分證，名字中有「大腸」兩字的人，即獲得店家贈送的「生大腸一條」，老闆更強調絕對會處理乾淨，「不含塞（屎）每條淨重約5台斤（3公斤）」。

活動時間長達一個月，每人僅限1條，老闆也不忘請正義魔人、道德魔人離開，別在臉書留言。

網友大推老闆有創意，雖然不知道是譏諷「鮭魚之亂」，還是真的比照辦理，「改名叫鮭魚我OK，改名大腸不行」、「大腸很猛欸！應該沒幾個人改得下去」、「可是壽司郎一桌吃免費，我要一條生大腸幹嘛」、「叫太陽的人可以矇混過關嗎」。

(中時新聞網)