富邦悍將今天迎來主場開幕戰，找來國際知名導演李安前來開球，他透露為了今天開球前2日曾與球隊一起練球，開球前還先整理一下投手丘，他笑說：「這是球員教我的，他們說這樣拍照起來比較帥。」

李安過去曾在美職為大都會隊開過球，這次受富邦邀請穿上「23」號球衣，首度踏上台灣棒球場，並由隊長林哲瑄擔任捕手，上場前還先在場邊練投，正式開球卻投了個「挖地瓜」的球。

李安表示，會選23號除了自己的生日也在23日外，另一個原因就是因為「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan），「他會打籃球也會打棒球，沒多想就選了23號。」

「自己從小就是看少棒長大，今天第1個來開球不知道是不是好球，但能夠來開球真的是美夢成真，感覺很興奮但壓力也很大。」李安表示，之前在大都會開出顆紅中好球，帶給自己很大信心，「所以今天就想要再用力一點，沒想到沒投好。」

雖然對台灣職棒涉略不深，但李安對今天擔任捕手的林哲瑄十分有印象，「之前看過他的影片，有很多精彩的守備所以對他很有印象。」

李安還透露自己與太太也是因為棒球而牽起的情緣，「當時在美國看青少棒，幫榮工隊加油才認識我太太。」而他將在明天返美，預計要等到金馬獎時才會再回台。

國際知名導演李安前來為富邦悍將開球。（季志翔攝）

國際知名導演李安前來為富邦悍將開球。（季志翔攝）

(中時 )