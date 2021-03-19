從風水學來看，居家擺設可能會影響家居風水，搜狐網命理專欄「三僚風水」指出，在家裡一進門的地方應避免放置以下5類家具，不慎擺錯可能窮3年，更會帶來霉運。

▍1.空花瓶

從風水學來說，空花瓶就像是一個桃樹上的花全部凋落，一旦把空花瓶擺放在家中會導致桃花運不斷衰落，容易招惹壞桃花，最終夫妻感情破裂，因此常見的家居裝飾一定要有插上鮮花的花瓶。

▍2.冰箱

冰箱切勿隨意擺放在客廳中，尤其不能放在進門就可看到的位置！由於冰箱是存放東西的地方，如果一開門就看到，象徵財庫裡的財寶往外流走，會很難守住財富，對於生意人來說還有破財風險，不慎擺錯可能窮3年。

▍3.鏡子

很多人喜歡在出門或者進門時照鏡子，因此在開門處擺放試衣鏡，但鏡子有反射效果，如果在半夜回家，你可能會被自己在鏡中折射出來的影子嚇到，在風水含意上，鏡子更會把即將進門的福運與財運都折射出去，因此為了保持家運的興旺，建議別在進門處放置鏡子，即使是小型鏡也要避免。

▍4.陽台

切記勿讓門打開直接看見陽台！不管是門口還是陽台，都代表著家中財源進出的通道，如果距離太近的話，家中的財運就會保留不住，很容易流出，如果你非常在意招財納氣，應避免開門立刻能看見陽台的室內設計。

▍5.廁所

廁所可對應到古時的茅廁，代表的是晦氣，開門進門都面對廁所會讓人在日常生活中容易遇到小人，讓事業進步與發展中受到極大的阻礙，如果想化解不好的格局，只需要在大門與廁所前安裝一個夠大的屏風阻擋即可。

(中時新聞網)