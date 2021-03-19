嘉義縣大林鎮長簡志偉（左二）因清潔隊員額不足，只要行程能排出空擋，就親自上陣收垃圾。（大林鎮公所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣大林鎮長簡志偉日前在個人臉書張貼嘉義縣環保局公文回覆，並以摺疊方式附上陳明文縣長戳印公文，遭縣環保局提告，日前一審被判有期徒刑1年3個月。簡志偉19日開記者會強調，現有清潔隊員明顯不足，盼縣府增設員額。嘉縣環保局則強調，無差別待遇勿混淆視聽。

簡志偉19日記者會時表示，目前大林鎮清潔隊共26人，因人力不足工作吃重，回收人員工作繁忙，甚至還發生過勞受傷的案例，簡志偉哽咽呼籲縣府正視大林鎮清潔隊人力不足問題，甚至表示「提早解職辭職都沒關係，請勿用殘忍手法傷害大林鎮民」。

簡志偉說，大林鎮因新設工業區等，垃圾清運等環保工作日益繁重，現有清潔隊員人力不足，2018年5月縣府曾同意專案增加5名員額，卻又於當年12月取消該案，導致現有人力不足，26名隊員中就有3名傷兵需負傷工作，讓他十分不捨。

嘉義縣環保局回應，目前各公所清潔隊員額皆依據「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員設置基準」，以人口數為依據核定，雖然近年來嘉縣人口不斷流失，但考量清潔隊員勤務繁重，皆未減少公所清潔隊法定員額，且2018年時也是大林鎮公所自行發文縣府表示無新增人力需求撤銷申請，環保局僅尊重公所決定。

環保局強調，簡鎮長上任後，縣府近年來陸續補助汰換大林鎮公所相關清潔車輛，總金額超過2500萬元，也向環保署爭取清潔隊員購置新工作服裝及相關個人裝備，顯見縣府對大林鎮公所並無差別待遇，可受公評。

(中時 )