申辦國民年金電子帳單好處多多，網路郵差專送服務，方便、快速又準時送達，既可確保帳單不漏接，長期保存也容易，隱私安全又有保障，加上帳單e化無紙張，節能減碳e起來。

邁向e化潮流，勞保局提供電話、書面、親洽本局各地辦事處，或透過自然人憑證等多種方式，便利民眾申請使用「國民年金電子帳單」，若同時辦理轉帳代繳的功能，也無須擔心漏繳國民年金保險費。

申請方式包括，電話（02）2396-1266轉分機6066、6055或6077申請，說明要申請國民年金電子帳單；至勞保局官網下載列印「國民年金被保險人通訊資料變更及電子帳單申請書」，填妥基本資料及e-mail，並勾選「申請電子帳單」，再寄回勞保局即可；親洽勞保局各地辦事處；以自然人憑證申請。

除此之外，國民年金保險費繳款單信封內頁更設計成「國民年金被保險人通訊資料變更及電子帳單申請書」的樣式，方便民眾申請；也不定期針對轉帳戶之保險費繳款通知單，夾寄電子帳單申請書並附回郵信封，希望民眾踴躍申請，e起環保愛地球。

(工商 )