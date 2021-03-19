職業工會或漁會與所屬被保險人之間並不是僱傭關係，不同於一般受僱勞工的勞保費是由公司直接扣繳，而是須自行按月將其應負擔之勞保費繳納至所屬工、漁會，再由工、漁會彙繳至勞保局。被保險人於繳納勞保費時，亦應請工會開具正式繳費收據並留存，以備爾後保障權益之需。

勞保局說明，如工、漁會被保險人逾期繳納勞保費，工、漁會就會向勞保局申報被保險人欠費，並代為加收滯納金彙繳勞保局。勞保局則會依據工、漁會申報的被保險人欠費名冊對欠費的被保險人暫行拒絕給付，並寄發限期繳納函，如果超過期限仍未繳納，勞保局就會移送行政執行。所以工、漁會被保險人如果有積欠勞保費及滯納金，要儘速向所屬工、漁會繳清，才不會影響以後領取勞保給付的權益。

勞保局表示，勞工保險加、退保採申報制度，勞保局不會因為被保險人欠費而將被保險人退保。所以工、漁會被保險人如果已經轉業或沒有繼續從事本業工作，請記得洽所屬工、漁會辦理退保作業，以免保險費持續計收。 另外，工、漁會欠繳勞保費亦會影響被保險人領取給付的權益，勞工朋友除了按時向工、漁會繳納保險費，並妥善保存繳費收據外，也應透過工會活動參與，多加留意工會會務及財務運作，以保障自身權益。

(工商 )