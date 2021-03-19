知名連鎖壽司店舉辦「鮭魚名字免費吃」活動，意外掀起全台改名熱潮，更讓正妹部落客「林鮭魚YuYu」意外受到關注。她昨（18日）在臉書跟風PO出前往壽司郎用餐照片，對著鏡頭露出的甜美笑容迷倒大批網友，紛紛留言狂讚她是「全台最美鮭魚」。

擁有甜美臉蛋與火辣身材的正妹部落客兼YouTuber林鮭魚，原本就在網路小有名氣，臉書吸引23萬人追蹤，未料這波壽司店免費吃鮭魚活動，又讓她知名度更上層樓，近日不斷被網友在社群網站tag。

我還不吃爆!!!!!! 台湾スシロー 台灣壽司郎 由林鮭魚 YuYu 發佈於 2021年3月18日 星期四

對此，林鮭魚早前也在臉書PO文笑回：「好了好了，你們的標註我都收到了，從昨天開始全世界的人都在標記我這個活動。」還特地澄清林鮭魚只是她的綽號，雖然本名唸起來很像鮭魚，但只符合參加活動打9折的資格。

隨後林鮭魚更PO出親自前往壽司郎用餐照片，搞笑寫下：「我還不吃爆！！！！！！」照片中她一頭長髮披肩加上粉色西裝外套的打扮，氣質爆表不說，還犯規地對鏡頭露出甜美笑容，讓網友看了瞬間戀愛，紛紛留言讚爆「全台最美的鮭魚」、「差點忘記妳這隻美人魚了」、「哇！美女名字有鮭魚，吃爆了」，甚至還登上PTT表特版，引發鄉民熱議。

(中時新聞網)