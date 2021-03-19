民進黨立委王定宇18日在廣播節目澄清同居疑雲時，自爆他讀大學時也曾和某中部立委一起分租，被影射的民進黨立委何欣純跳出來批王定宇不要亂講話。資深媒體人陳揮文直指，針對王定宇這次桃色風波，何欣純已經很客氣了，她若全部講出來，王定宇連立委都不用當了。

陳揮文在政論節目《新聞大白話》中指出，何欣純是被王定宇開槍，她是自我防衛，因為王定宇所提的，是兩人在大學時這麼久的事情。何欣純說「大學與王定宇同校，了解王的作風」，陳揮文認為，這很奇怪，何欣純是指王定宇什麼作風？她和王定宇是學長學妹的關係，租同一層樓，何欣純還說希望王定宇把話說清楚，也就表示到現在王定宇還沒說清楚。

陳揮文點出，何欣純說王定宇應該對很多人道歉，為何是很多人呢？不是只有何欣純和顏若芳嗎？何欣純要把話說清楚，何欣純說「了解王的作風」，可見這件桃色風波是未完待續，後面還有事情。陳揮文說也要幫何欣純講句公道話，針對王定宇這次桃色風波，何欣純已經很客氣了，她如果全部講出來，王定宇連立委都不用當了。

至於何欣純反擊王定宇，被網友圍攻，陳揮文認為，王定宇是傳簡訊給何欣純，何欣純的修養已經很好了，如果他是何欣純，就會把簡訊全部秀給大家拍，可見何欣純已經在縮手了。

陳揮文強調，大家要把公領域和私領域分清楚，王定宇和民進黨發言人顏若芳的桃色風波是公領域的事情，王定宇說曾跟太太說「一般這種事，都會夫妻一起出來面對」；陳揮文認為，若把太太拉出來面對，這叫渣男。還有王定宇說「搭過顏若芳便車的男性工作者，比比皆是」，他反問，搭過便車，還跟顏若芳住同一屋簷下，只有王定宇，王定宇到底在影射什麼？這對顏若芳很不公平。

(中時新聞網)