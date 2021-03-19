集三金榮耀於一身的已故配樂大師史擷詠，19日迎來63歲冥誕。在史擷詠逝世10周年紀念特展開幕現場，其妻子、4位子女、導演李行等電影界眾好友齊聚，一同在特別的日子，追思史擷詠生前點滴。為此自美國返台的小女兒史鎧瑜表示，一個人真正的死亡，是他的名字不再被世人提起，正因有大家齊聚，史擷詠得以繼續活下去。場面動容，導演王小隸致詞時也落淚。

2011年，史擷詠在指揮台灣電影交響樂團演出後，因心臟病發送醫，數日後病逝，享年53歲。他一生創作不輟，影視配樂作品高達上百部，也創作如麥當勞、乖乖等超過4千支廣告配樂。知名電影配樂作品包含《唐山過台灣》、《滾滾紅塵》、《魔法阿媽》等。

李行感慨，史擷詠一直希望能讓交響樂團演奏電影音樂，當年那場來不及謝幕的演出，若是成功了，就真正完成他的理想，非常可惜。王小隸坦言，過去拍片習慣很壞，老是與史擷詠徹夜工作，「他最後一段時間把自己逼得太忙，最後那場音樂會時，他能感受到我對他把工作時間壓成這樣的不解。希望大家以此借鏡。」

國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚表示，自己與史擷詠曾於2005年合作推出華語電影100年音樂會，在僅有百天的時間內，他承擔所有編曲工作，還不忘提攜對電影音樂抱有熱忱的後進，「我一直記得他在看彩排時，非常深情、語帶期許的跟我說：『電影音樂終於走進國家音樂廳。』他這一輩子的努力都在上頭。」也特別從片庫選出由史擷詠配樂的紀錄片《山河錦繡》片段播映。

史鎧瑜表示，希望大家心中不只有不停工作至走火入魔的史擷詠，他同時也是位滑稽搞笑、喜愛學流行語、笑點低、敏感、感性、犯過錯的凡人。儘管史擷詠常沒時間與孩子互動，但孩子真正需要他的時候，他絕對使命必達。大女兒曾芷筠則表示，爸爸在4個兄弟姊妹心中是無可取代的，對她來說，爸爸雖不是聖人，但卻最完美。

展覽現場除列出多項手稿曲譜、照片文書、影音資料等文物，還打造具互動裝置的工作室，讓民眾體驗配樂工作樂趣。策展顧問陳峙維表示，史擷詠作品眾多，如全列出恐須《清明上河圖》篇幅，希望能讓觀者聽見影像背後的故事，同時也看見史擷詠一生。

史擷詠逝世10周年紀念特展自19日於8月31日在台灣音樂館3樓展出。

(中時 )